Il campionato di serie C di baseball ha preso il via dopo la pausa Covid. Per il Perugia subito un successo perentorio col punteggio di 10-0 contro Teramo. I biancorossi hanno dimostrato di essere una compagine unita e solida ma soprattutto animata da grandi obiettivi. La squadra biancorossa ha voluto dedicare uno striscione a Valentina, nuova arrivata nella famiglia perugina e ancora ricoverata in terapia intensiva.

