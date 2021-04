Bastia, dal sindaco al presidente: il dolore per la morte di Samuele

Ragazzo bello, pulito, allegro, simpatico. Si sprecano gli aggettivi positivi per Samuele De Paoli nel racconto degli amici che, fin dal primo pomeriggio di mercoledì hanno fatto visita alla famiglia nel quartiere Cipresso di Bastia Umbra. Cordoglio è stato espresso anche dal Bastia Calcio.

La visita dell’avvocato

Valter Biscotti e Brenda Ercolani, si sono recati a Bastia Umbra per incontrare la famiglia di Samuele e hanno sottolineato come non solo i familiari ma l’intera comunità bastiola chiedano «verità e giustizia». E anche lui sottolinea di essere rimasto molto colpito dal dolore espresso in queste ore: «La famiglia è molto scossa ma è anche molto unita nell’affrontare questo dramma, ho avuto modo di percepire il calore e l’affetto di tutta la comunità, c’era un via vai di persone che si recavano per confortare la mamma e i fratelli di Samuele».

Il presidente Mammoli: «Lo abbiamo cresciuto»

Commosso il presidente del Bastia Calcio Sandro Mammoli, che nel pomeriggio di mercoledì si è recato nell’abitazione di famiglia per portare la sua vicinanza alla mamma e ai fratelli. Il Bastia Calcio ha ricordato Samuele prima con un post, poi con un video. Quindi anche Mammoli ha voluto ricordare il ragazzo, che di fatto è cresciuto nella sua società: «Samuele è stato nelle nostre giovanili fin dai 6 anni, uno di noi fin da bambino. Era anche talentuoso, era un bravo centrocampista, di carattere timido, poi ce lo prese il Cannara. Lo ricordo con tanto affetto insieme a tutto il Bastia Calcio che come me gli ha voluto tanto bene e continueremo a volergliene».

Il video del Bastia Calcio

Il saluto del sindaco

«La comunità bastiola è stata segnata da un altro gravissimo lutto – scrive il sindaco Paolo Lungarotti – a nome dell’amministrazione tutta ci stringiamo all’immenso dolore che ha colpito la famiglia di Samuele. Per questi familiari, come per tutti coloro che disgraziatamente subiscono tali perdite, è come essere gettati in un grande voragine, in un incubo da cui vorresti svegliarti ma è impossibile. E’ il lutto più grande, l’ingiustizia più grave e niente e nessuna parola possono aiutare a risollevare l’animo, ferito irrecuperabilmente».

«C’è poco da dire, c’è tutto da subire. Un ragazzo bello sotto tutti gli aspetti con tanti amici, con una comunità sportiva, quella calcistica, disorientata, ferita profondamente anch’essa. A voi, carissimi familiari, la mia vicinanza come primo cittadino della comunità a cui appartenete, che amate e che vi ama, ma anche e soprattutto come madre. Feriti nel profondo, il tempo scorrerà su due binari: quello del passato, dei ricordi, dei giorni felici, della memoria dei pensieri e delle azioni dei propri figli e quello della quotidianità che potrà dare tanto ma non potrà più dare il pieno».

