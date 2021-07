Bastia, schianto in superstrada: muore una donna

Si registra un decesso in seguito al grave incidente – uno dei due che si è verificato nella stessa giornata – di giovedì lungo la ‘Centrale Umbra’, all’altezza dello svincolo per Umbriafiere. Una delle donne rimaste ferite, di circa 50 anni, ha purtroppo perso la vita a causa delle serie ferite riportate nell’impatto: con lei c’era la figlia, 19enne, ancora ricoverata al ‘Santa Maria della Misericordia’ nel reparto di neurochirurgia. Nell’impatto coinvolto – sempre in codice rosso – anche un uomo.

