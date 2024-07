Biliardo: il ternano Cibocchi vince il campionato di serie A a squadre

Un trionfo da veri outsider: erano forse il team meno quotato per la vittoria finale, invece sono diventati campioni italiani, sconfiggendo peraltro in finale – una serie tiratissima – la Re d’Italia Biliard’s di Salerno che, detentrice del titolo tricolore, vanta ben tre professionisti. Proprio la gara decisiva ha avuto come protagonista un ternano, Alessandro Cibocchi, ex calciatore e (non da oggi) giocatore di biliardo di livello nazionale. Insieme al compagno di squadra Andrea Ragonesi – entrambi sotto la bandiera del GT Angolo 50 di Gallaate con Paolo Spadaro, Stefano Alasso e Riccardo Valloni – hanno avuto la meglio all’ultimo tiro, in diretta tv da Saint Vincent.

Così il team di Gallarate, presieduto da Gugliemo Bertolino, e Cibocchi, tesserato con l’Asd La Nuova Garuffa di Terni, sono saliti sul gradino più alto del podio e per il giocatore ternano si tratta di un bis – questa volta a squadre – dopo il trionfo individuale del 2023.

La competizione vedeva presenti il top italiano della disciplina e la GT Angolo 50 si è presentata al nastro di partenza con un roster giovane ma estremamente motivato e competivo. “Questa vittoria – dice Alessandro Cibocchi – mi ricorda un po’ il trionfo del Leicester qualche anno fa in Premier League. Non erano proprio i favoriti, anzi, ma con determinazione e voglia sono arrivati fino in fondo. Vincere ‘a squadre’ è un’emozione particolare, ancora di più visto che nella sfida decisiva c’ero io e la responsabilità si sente. Comunque è andata benissimo e ora conta solo festeggiare”. Per Cibocchi, una vuta ‘verde’ fra campi di calcio e tavoli da biliardi, oltre ad una tradizione familiare di tutto rispetto, ora nuovi obiettivi e nuove sfide da affrontare.