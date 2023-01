Furgone in fiamme nel primo pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A1, circa sei chilometri dopo lo svincolo di Orvieto in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza e la gestione della viabilità. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco orvietani e non risultano persone rimaste ferite.

