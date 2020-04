«Serie B non prima del 18 agosto»

Forse è un calcolo credibile, forse è una provocazione alla Figc e al governo, per sbloccare le autorizzazioni e l’erogazione dei contributi economici richiesti. Ma sta di fatto che la comunicazione della Lega di Serie B fa impressione: ci vogliono tre mesi per tornare in campo dopo il via libera agli allenamenti.

Il comunicato del consiglio direttivo della Lega B

Per ragioni «di ordine tecnico, atletico e organizzativo», il consiglio direttivo della Lega di Serie B – di cui fa parte anche il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre – ha sottolineato che servono almeno tre mesi per riprendere il campionato dopo il nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti. Con il termine della stagione che, di conseguenza, potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa. Quindi, basta fare due conti: dal 18 maggio (data indicata dal Dpcm sulla fase due per la ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra) si finirebbe al 18 agosto. Il consiglio direttivo inoltre ha valutato «ulteriori iniziative e strumenti a tutela del sistema economico e sportivo della Lega Serie B, e di tutte le società associate, che verranno illustrate dal presidente Mauro Balata al tavolo federale». Oltre a Santopadre, erano presenti (in videoconferenza ovviamente) il presidente Mauro Balata, il vice presidente Marco Mezzaroma, i consiglieri Giuseppe Corrado, Paolo Rossi, Massimiliano Santopadre, Daniele Sebastiani, Oreste Vigorito, Carlo Grippo e Mauro Pizzigati.

Spadafora ammette: «Molti club in B avranno difficoltà a mettersi in regola»

Si discute sul protocollo della FIGC e sul costo che tale protocollo potrebbe comportare per i club calcistici di serie A, ma soprattutto di serie B e serie C. Su questo punto, dopo l’intervento di domenica sera a “Che tempo che fa” è tornato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora che ha puntualizzato come il protocollo sia stato respinto e necessiti di modifiche. Ma non solo: il responsabile del dicastero ha anche fatto notare come, allo stato, sarebbe di difficile applicazione, per i suoi costi elevati, in particolare in serie B e in serie C. Non tanto per gli allenamenti, per cui ci si attrezza, quanto per le partite.

«Arriveremo un po’ alla volta a far ripartire lo sport anche per gli atleti non professionisti – ha detto il ministro in una diretta Facebook – spero che da qui alla fine di maggio si possano riaprire tutti i settori, ci arriveremo un po’ alla volta. Ringrazio Gravina che oggi ha smentito le illazioni della Lega su un ipotetico accordo per la ripresa del campionato, niente di più falso. Evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente, di pochi peraltro. che non perde tempo per mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul Governo. Evidentemente questi presidenti non capiscono che è cambiato il vento, non è quello di un tempo».

Intanto, nel resto d’Europa si fermano: lo ha fatto la Francia e a breve si pensa possa farlo addirittura anche la Spagna. Un argomento che rafforza le tesi del governo.

«La prudenza che noi stiamo avendo sul mondo del calcio – prosegue Spadafora – è l’unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L’alternativa è fare come la Francia o altri paesi e sospendere i tornei. Noi lasciamo aperto uno spiraglio per la ripartenza, ma tutto dipenderà dallo sviluppo del virus. Dovremo conquistarci queste riaperture, perché il virus ci sta obbligando a una vita diversa a quella che ci aspettavamo. Se lavoreremo bene riusciremo a far ripartire tutto il mondo dello sport. Non solo il mondo del calcio, ma tutte le discipline sportive. Se faremo le cose come vanno fatte, riusciremo a uscire da questo incubo».

Dalla Fifa: «Nessuna partita prima di agosto»

«Sono scettico – dice il capo dei medici Fifa D’Hooghe – non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Sarei contento di poter riprendere le prossime stagioni senza ulteriori problemi e sarei altresì felice di veder ripartire i campionati. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte».