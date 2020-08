Santopadre ha scelto: si riparte con Comotto

Come era nell’aria, si è concluso il lungo capitolo della storia di Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti, che, dopo Massimo Oddo, hanno salutato il Grifo. Contestualmente, nelle stesse ore, è cominciata quella di Gianluca Comotto, che torna in biancorosso da direttore generale. Per lui lungo colloquio con Santopadre nel corso del pomeriggio di mercoledì.

DA GORETTI A COMOTTO: LA RIVOLUZIONE DI SANTOPADRE

«Caro Roberto, caro Marcello…»: il saluto di Santopadre

L’ufficialità è arrivata intorno alle 17, quando Gianluca Comotto era già in sede. Sul sito, oltre ai saluti di rito, che ricordavano anche i successi dei due (vittoria del campionato di Lega Pro prima divisione, la Supercoppa di Lega Pro e i 4 playoff raggiunti nel campionato cadetto) è apparso un messaggio del presidente: «Cari Roberto e Marcello, il calcio ci ha portato ad un destino crudele ma nulla potrà mai far venire meno la grandissima stima umana e professionale che nutro per voi! Le parole potrebbero essere tante di più ma noi porteremo sempre dentro il periodo trascorso insieme. Vi auguro le migliori fortune per il prosieguo della vostra carriera».

L’ADDIO AL DT ANNUNCIATO A SORPRESA

La giornata con Comotto in sede

Mentre veniva pubblicato questo messaggio di commiato al recente passato, Santopadre incontrava già il futuro. Il proprio e quello del Perugia. Gianluca Comotto è arrivato in sede nel primo pomeriggio e si è intrattenuto con il presidente e con gli altri dirigenti con cui lavorerà già da domani. Non c’è stata ancora l’ufficializzazione, che con ogni probabilità arriverà nella giornata di giovedì, dopo il commiato di Roberto Goretti, a cui verrà concesso l’onore delle armi con una conferenza stampa. Comotto, poi, dovrebbe parlare fra venerdì e sabato. Il suo ruolo sarà quello di direttore generale, carica che interpreterà in modo ovviamente diverso a quanto fatto finora da Mauro Lucarini, destinato ad altro incarico. Comotto sarà un dg di scrivania ma anche di campo, che lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo ponendosi in mediazione rispetto alla presidenza.

FINALE AMARO DI STAGIONE SCONFITTA E CONTESTAZIONE

Le prossime scelte

Nel frattempo, continuerà il casting per il direttore sportivo e l’allenatore. Tanti i nomi sulla scrivania del presidente: nonostante sia i C, il Perugia resta una piazza appetita fra gli addetti ai lavori, in virtù della solidità della società e della consapevolezza che il prossimo sarà un campionato inevitabilmente di vertice. E si sa che a tutti piace vincere. Al momento in pole position ci sono l’ex ds del Frosinone Marco Gianniti e l’ex allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta.