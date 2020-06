Calendari Serie B, il Perugia esordisce il 20

Non dovrebbero esserci sorprese sia sulla data scelta per la ripartenza della serie B sia sulla prima partita del Perugia, che sarà il 20 in casa dell’Ascoli del nuovo tecnico Abascal (che ha preso il posto di Stellone).

Ascoli subito in campo

La notizia interessante in chiave Perugia è che l’Ascoli tre giorni prima sarà chiamato ad un’altra partita, contro la Cremonese, recupero della 25esima giornata, gara rinviata a metà febbraio quando già in Lombardia si sentivano gli effetti dell’ondata di contagi da coronavirus (la notizia è stata riportata dal sito gianlucadimarzio.com). Questo avrà una duplice conseguenza: trovare una squadra ancora affaticata dalla partita precedente, ma al tempo stesso già capace di rompere il ghiaccio dopo il lungo stop.

Perugia-Crotone il 27

Il resto del campionato ripartirà con la 29esima giornata il 20 giugno con partite da disputarsi in due fasce orarie: 19 e 21. Nella prima giornata non dovrebbero svolgersi turni infrasettimanali, quindi Perugia-Crotone si dovrebbe giocare il 27 giugno.

Intanto continuano gli allenamenti: out Rajkovic e Benzar

Mentre continuano ad essere negativi i tamponi fatti negli ultimi giorni, il gruppo si allena sul terreno di gioco del Curi. Terapie per Benzar e Rajkovic, che comunque hanno solo lievi acciacchi dovuti all’impatto con gli allenamenti dopo il lungo stop. A poco più di due settimane dal ritorno in campo, lo staff tecnico alza il ritmo.