‘Campacci’ Marmore tra mille problemi: «Il Comune che fa?»

«L’amministrazione comunale quando pensa di dare risposte ai cittadini con la messa a punto di azioni e interventi da programmare in modo corretto e puntuale, lasciando da parte i soliti slogan tipo ‘abbiamo fatto’, ‘faremo’ o ‘intendiamo fare’?». A scrivere sono i consiglieri del Partito democratico del Comune di Terni Tiziana De Angelis e Francesco Filipponi riferendosi alle problematiche all’interno del parco Campacci ‘Libero Liberati’ di Marmore.

Le problematiche

«La zona dei Campacci ‘Libero Liberati’ – scrivono i consiglieri comunali – è di grande pregio ambientale, oltre che turistico, e il Comune di Terni tende a sottovalutare la valorizzazione dell’area, sia in interventi che in manutenzioni anche ordinarie. Sono state date risposte insufficienti alla gente del posto e anche ai turisti, i quali rappresentano una strabiliante risorsa economica e immediatamente spendibile per quel territorio. La struttura ricettiva del campeggio dei Campacci, nonostante l’assegnazione del bando pubblico, rischia la non apertura anche per l’anno 2022 con conseguenti mancati introiti, i quali vanno ad incidere anche sul commercio della zona. La videosorveglianza annunciata dall’assessore Scarcia non è stata mai posizionata e, vista la scarsa illuminazione, la zona è sempre più oggetto di atti vandalici. Inoltre ci preme ricordare la pessima condizione dei bagni pubblici, quello delle persone con disabilità a scapito delle persone fragili, e l’inadeguatezza degli orari di apertura del sentiero 5, come anche la segnaletica stradale e turistica datata e fatiscente, insieme alla manutenzione ordinaria nell’area dei box commerciali sulle sedute e sui muretti vicino alla biglietteria».

«Un’amministrazione comunale sempre più statica e altalenante»

De Angelis e Filipponi chiedono quindi all’amministrazione comunale «quando intende dare risposte alle problematiche descritte ai cittadini perché il tempo è passato ed è diventato ormai inadeguato. Chiediamo di investire risorse economiche derivanti dai canoni idrici, introiti cascata, sosta a pagamento, per risolvere i problemi attuali. Ci si dica quali criticità ci sarebbero se non la mancanza di volontà da parte di un’amministrazione comunale sempre più statica e altalenante».