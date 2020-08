Terni, tricolore enduro: 3° successo Montanari

Da Carpineti a Carsoli, il risultato non cambia per Tommaso Montanari. Il 28enne rider di Terni ha ottenuto la terza vittoria in altrettante prove nel campionato italiano enduro per la classe 125: sabato, alla guida della sua Ktm a due tempi, sul circuito aquilano ha conquistato i primi 20 punti del weekend battendo Giuliano Mancuso con il crono di 41’50.38. Aumenta il vantaggio in classifica generale nei confronti del siciliano. A chiudere il podio Igor Brunengo. Domenica mattina è in programma la seconda sfida.

LE PRIME VITTORIE STAGIONALI A CARPINETI