Enduro, ripartenza top per Montanari

Non poteva esserci ritorno migliore alle gare per Tommaso Montanari, protagonista – con ottimi risultati da anni – nel campionato enduro assoluti d’Italia. Il 28enne nel weekend ha corso nelle prime prove post lockdown a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia: non ha lasciato nessun punto per strada. Prossima tappa il 1° e 2 agosto a Carsoli, in Abruzzo.

IL TITOLO DEL 2019

La doppietta

Nella classe 125 Montanari ha trionfato – Sebino Ktm – davanti a Giuliano Mancuso e Igor Brunengo sia nella prima che nella seconda prova. Ciò gli consente di conquistare subito 40 punti e prenderne 6 di vantaggio sul centauro siciliano.