di Giovanni Cardarello

Senza infamia e senza lode. Come tutta la stagione del resto. Si può riassumere così la prestazione del Grifo a Selvapiana dove i ragazzi di Cangelosi cedono per 2-1 al Campobasso, dando l’addio definitivo alle residue speranze playoff. Senza infamia e senza lode perché se da un lato le due reti del Campobasso sono frutto sostanzialmente di episodi, dall’altro lato il Perugia tira in porta una volta e mezza. All’atto del gol di Cisco e con un tentativo di Montevago. Poco, troppo poco, per una impensierire il Campobasso che voleva festeggiare in casa la salvezza matematica.

Le reti. Vantaggio Campobasso al 54′ con Di Stefano che elude la difesa biancorossa e batte Gemello. Al 77′ un bel tiro di Cisco vale il pari. All’86 i due subentrati Cerretelli e Morelli confezionano la combinazione che vale vantaggio e vittoria. Domenica 27 aprile ultimo match di stagione al ‘Curi’ contro il Pontedera. Un match che poteva essere l’ultimo tuffo per centrare i playoff ma che di contro sarà solo una mesta amichevole di fine stagione. Una brutta stagione.

Campobasso-Perugia, tabellino e pagelle

Campobasso: Forte 6; Remy 6, Benassai 6, Calabrese 6,5; Pierno 6, Serra 5,5 (66′ Pellitteri 6) Chiarello 6, D’Angelo 6 (77’Falco sv), Martina 6 (77’Morelli 7); Di Stefano 6,5 (61′ Di Nardo 6), Bifulco 6,5 (78′ Cerretelli 7). Allenatore: Prosperi 6

Perugia: Gemello 6,5; Mezzoni 6, Riccardi 5,5, Amoran 5,5, Giraudo 6: Broh 5,5 (69′ Giunti sv), Joselito 5,5 (77′ Torrasi sv), Di Maggio 5,5 (69′ Seghetti 6); Matos 6, Montevago 6, Kanoute 5 (46’Cisco 6) Allenatore: Cangelosi 5,5

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza

Assistenti: Pio Carlo Cataneo di Foggia e Marco Roncari di Vicenza.

Quarto uomo: Simone Palmieri di Avellino

Reti: 54′ Di Stefano, 77′ Cisco, 86′ Morelli

Ammoniti: Calabrese, Giraudo, Serra

Espulsi: