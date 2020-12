Canottaggio, il 2021 del gruppo olimpico riparte da Piediluco

Si inizia a fare sul serio a livello di preparazione. A luglio scatteranno i Giochi della XXXII° Olimpiade a Tokyo – Covid permettendo – e il 2021 del gruppo senior della nazionale italiana di canottaggio prenderà il via anche dall’Umbria: venti atleti si riuniranno al centro di preparazione di Piediluco dal 7 al 24 gennaio in occasione del primo raduno del nuovo anno. In trentuno si ritroveranno invece a Sabaudia.

Chi ci sarà

Il direttore tecnico Francesco Cattaneo avrà con sé lo staff composto da Andrea Coppola, Stefano Fraquelli, Giovanni Lepore, Claudio Romagnoli, Vittorio Altobelli, Luigi Arrigoni, Giancarlo Romagnoli e Dario Cerasola. Per quel che concerne gli atleti si alleneranno in Umbria Benedetta Faravelli (Carabinieri-SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Khadjia Alajdi El Idrissi, Veronica Bumbaca (CUS Torino), Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle- SC Lario), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario), Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino, Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Davide Comini, Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Davide Verità (SC Monate) Elena Armeli ed Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).