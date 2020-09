Terni, canottaggio: Tonelli avanti agli europei under 23

Debutto e qualificazione in semifinale agli europei under 23 per il canottiere ternano – 20 anni da compiere a dicembre – Matteo Tonelli, impegnato con la selezione tricolore nel doppio pesi leggeri in compagnia di Arturo Rotta della Sc Cerea. Il giovane talento va avanti nell’avventura in terra tedesca: dopo il 3° posto in batteria in 6.47.25 alle spalle di Belgio e Grecia, il team azzurro è riuscito a staccare il pass per la sfida domenicale grazie alla 2° piazza conquistata nel recupero – dietro ai padroni di casa – con il tempo di 6.56.07

