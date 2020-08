Carabinieri forestali Umbria, Palescandolo premiato

Un premio per l’efficacia e la dedizione nel contrasto alle forme di criminalità ambientale. Con particolare riferimento all’operazione ‘Lord of the rings’: a riceverlo da parte di Legambiente è stato il colonnello Gaetano Palescandolo, comandante dei carabinieri forestali dell’Umbria. La consegna c’è stata mercoledì sera a Rispescia, in provincia di Grosseto.

L’OPERAZIONE ‘LORD OF THE RINGS’: INDAGATI IN 11

La motivazione

‘Lord of the rings’ rientra nell’ambito dell’antibracconaggio e ha permesso di stroncare un’attività dedita al traffico illegale di avifauna selvatica, anche protetta. Era destinata al mercato degli uccelli da richiamo per cacciatori.