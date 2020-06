Terni: cascata, abbazia museo mummie a 11 euro: ‘patto’ triennale

di S.F.

Da un accordo ‘sperimentale’ con durata fino al 31 dicembre 2020 ad un patto più esteso, fino al 2023. Due mesi fa c’era stato il via libera in giunta e ora c’è il passaggio per la stipula tecnica tra il Comune di Terni e la parrocchia di Santa Maria di Ferentillo per l’adesione al biglietto unico integrato tra la cascata delle Marmore ed i siti di proprietà, vale a dire il museo delle mummie e la chiesa dell’abbazia di San Pietro in Valle. Come noto l’obiettivo è creare una liaison tra i poli turistici dell’area e, in questo modo, sviluppare modalità di promozione e valorizzazione attraverso il potenziamento dell’offerta.

IL TICKET UNICO PER I TRE SITI

L’accordo di sussidiarietà e l’obiettivo due giorni

Il patto prevede una tariffa integrata di 11 euro per visitare i tre siti: 6 per la cascata delle Marmore ed i restanti per i due nel territorio comunale di Ferentillo. Con questa opzione di sconto sui biglietti si persegue anche un altro scopo: far restare i turisti per almeno due giorni nel comprensorio e rompere il classico schema ‘toccata e fuga’ di un giorno. Infatti il ticket sarà valido anche se acquistato nella giornata precedente. «Il turista che si presenterà – si legge nell’accordo di sussidiarietà – con il biglietto della cascata delle Marmore presso la biglietteria del museo delle Mummie di Ferentillo o presso quella dell’abbazia di San Pietro in Valle potrà acquistare il biglietto per visitare entrambi i siti a 5 euro. Viceversa il turista in possesso del biglietto del polo turistico che si presenterà alla biglietteria della cascata delle Marmore, potrà acquistarlo a 6 euro».

La durata

La novità è nell’estensione del patto. Sarà in vigore per tre anni dal momento della firma e alla scadenza – salvo una delle cinque cause per le quali può avvenire la risoluzione – sarà tacitamente rinnovato. Capitolo proventi: saranno accertati dall’amministrazione attraverso un gestionale elettronico specifico. Senza biglietto unico il costo complessivo per visitare i tre siti è di 17 euro.