Incidente nel primo pomeriggio di domenica a Gioiella, nel comune di Castiglione del Lago. Un pilota di motocross di 63 anni, residente in provincia di Lucca, è stato trasportato all’ ospedale di Perugia. È ricoverato in prognosi riservata, come riporta una nota del Santa Maria della Misericordia.

Condividi questo articolo su