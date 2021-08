Ternana-Brescia, stop circolazione e sosta: firmata ordinanza

La Ternana debutta in campionato domenica pomeriggio contro il Brescia e, così come accaduto di recente in altre circostanze, il Comune ha adottato una specifica ordinanza per le limitazioni al traffico nei dintorni dello stadio ‘Liberati’ in seguito alla riunione del Gruppo operativo sicurezza di giovedì.

L’ORDINANZA COMPLETA (.PDF) – LEGGI

Divieti e rimozioni

A renderlo noto è la direzione Mobilità della dirigente Gioconda Sassi. Cosa è previsto: domenica è istituito il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Pettini – entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva nord – dalle 14 alle 23 e per l’area parcheggio della nuova piscina compreso tra via Pettini e viale dello stadio dalle 14 alle 23. Infine in piazzale Caduti di Montelungo – parcheggio cimitero centrale – su tutta la zona dalle 16 alle 23 e in strada di San Martino dalle 14 alle 23 (ovviamente ciò non vale per i residenti). L’ordinanza municipale è a firma del funzionario Angelo Porchetti.