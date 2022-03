Pnrr Cesi, rifacimento strada Sant’Erasmo da 800 mila euro: il piano

di S.F.

Terni, il ‘restyling’ di Cesi e il Pnrr. Ottenuto il via libera dalla Regione, da palazzo Spada è arrivato l’ok per l’invio della documentazione al ministero della cultura e proseguire l’iter. Gli interventi previsti sono 45 per un valore lordo di 20 milioni di euro: tra quelli più interessanti e al centro dell’attenzione non può che esserci la strada di collegamento con Sant’Erasmo e Torremaggiore. Nel piano è inserito con una ‘posta’ di 800 mila euro.

PNRR CESI, GLI INTERVENTI: LE SCHEDE DEI 45 PROGETTI E IL CRONOPROGRAMMA

PNRR CESI DA 20 MILIONI DI EURO, OK DALLA REGIONE

L’intervento

Nella specifica scheda approvata su questo fronte viene specificato che lo sviluppo della strada è di circa quattro chilometri: «L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale provvedendo alla completa rimozione di quella esistente e la realizzazione di idoneo sottofondazione stradale e pavimentazione idonea al transito in zona pre-montana e montana. La sua sezione è variabile e sarà dotata di idonei sistemi di smaltimento delle acque superficiali. Inoltre sono previsti adeguati sistemi di protezione stradale e sistemazione delle pendici rocciose; si individua come necessario delle infrastrutture che consentono la fruizione dei beni immobili presenti in località Sant’Erasmo e per i siti di interesse storico – archeologico presenti, nonché l’utilizzo della stessa per i percorsi di trekking – mtb e l’utilizzo per il raggiungimento delle zone delle pareti di roccia e parapendio».

Il cronoprogramma

Per questo intervento del Pnrr su Cesi il cronoprogramma prevede il progetto esecutivo pronto per dicembre 2023 e la stipula del contratto per l’esecuzione nel febbraio 2024. Come noto tutto deve essere concluso entro il giugno del 2026. Il gruppo di lavoro che in poche settimane ha preparato la documentazione è composto dal Rup Federico Nannurelli, dal dirigente Piero Giorgini e dai funzionari Simona Coccetta, Gian Luca Diamanti, Fabrizio Casaglia, Maria Angela Cavallo e Sergio Paragnani.