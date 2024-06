Cessione Perugia: i nomi della cordata guidata da Claudio Sciurpa

di Giovanni Cardarello

Arrivano importanti novità sul fronte della cessione del Perugia Calcio. Parliamo di cessione per semplificazione giornalistica anche se, in realtà, siamo ancora alla fase che precede la trattativa. Ed è una fase complessa, molto complessa. Da un lato, infatti, ci sono i potenziali acquirenti, coloro che lo scorso 20 maggio, con una pec, hanno ufficializzato la propria offerta di acquisto. Dall’altro lato c’è il presidente del Grifo, Massimiliano Santopadre, colui che dal 2014 guida il sodalizio e che, ad oggi, non ha ancora risposto formalmente all’offerta. Ma non solo.

Secondo quanto fa trapelare la pagina Facebook del programma tv ‘Un venerdì da Grifoni‘, lo stesso Santopadre sarebbe particolarmente attivo sul fronte calciomercato. Sempre secondo quanto riferito sul popolare social network, il presidente del Perugia, forte dell’incasso della cessione di Santoro al Modena, avrebbe pronto il riscatto di Iannoni e, in parallelo, avrebbe contattato Aimo Diana per la panchina. E lo starebbe facendo al netto del rinnovo dell’accordo con Formisano che, eventualmente, tornerebbe a guidare la squadra Primavera. Ma sembrano tutte mosse di una partita a scacchi, come accennato, molto complessa. Santopadre, infatti, pur non avendo risposto all’offerta, non ha chiuso le porte alla trattativa.

La riprova arriva da quanto dichiarato nell’ambito dello ‘sponsor day’ – «potrebbe essere la mia ultima partecipazione», ha dichiarato – e dall’insolito attivismo sui social. In questi giorni, infatti, girano con grande insistenza post sponsorizzati di una nota agenzia di comunicazione nei quali Santopadre racconta, con dovizia di particolari, il suo lavoro, il suo percorso imprenditoriale e le sue intuizioni nell’ambito dell’abbigliamento sportivo.

‘Sponsor day’ al quale, peraltro, si è fatta sentire l’assenza di Claudio Sciurpa, il main sponsor del club, quelle di Claudio ed Emanuele Antonini e di altri imprenditori non banali per il presente ed il futuro del Perugia. Assenze pesanti che hanno fatto scattare le curiosità su chi potrebbe accompagnare Claudio Sciurpa nel progetto di acquistare il Perugia, qualora Santopadre decidesse di aprire le porte alla trattativa.

E anche qui sono nomi di peso, nomi che rivela sempre la pagina Facebook di ‘Un venerdì da Grifoni‘. «Oltre all’AD di Vitakraft – si legge in un post – ci sono l’imprenditore Mauro Ricci con aziende in vari settori, i fratelli Claudio ed Emanuele Antonini di Central Energy già sponsor del Perugia». E ancora: «C’è anche Pierpaolo Triulzi, ex agente di Paulo Dybala che dovrebbe entrare a rivestire un ruolo in società, laddove la trattativa, come tutti i tifosi del Perugia sperano, dovesse andare in porto».

«Insieme a loro – conclude il post – un importante personaggio, legato ad importanti fondi e investitori stranieri. Sarebbe lui il tramite che potrebbe portare a Perugia risorse davvero notevoli, necessarie per un progetto sportivo ambizioso». Ma il tema di fondo resta sempre lo stesso, le reali intenzioni di Massimiliano Santopadre.