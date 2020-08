Ciclismo, ‘Giro rosa’: Assisi protagonista

C’è anche un po’ d’Umbria nella nuova edizione del ‘Giro Rosa’, in programma da venerdì 11 a sabato 19 settembre. Nell’unica corsa a tappe ciclistica rimasta in calendario tra le donne è previsto un arrivo ed una partenza da Assisi nel percorso complessivo da 975,8 chilometri.

Quando

Il via con la cronosquadre di Grosseto. L’arrivo in Umbria è in programma per domenica 13 settembre in occasione della tappa Santa Fiora-Assisi di oltre 142 chilometri, mentre il giorno successivo ci sarà la Assisi-Tivoli da 170 chilometri. Arrivo cinque dopo a Motta Montecorvino. Il tutto nel rispetto delle limitazione per il contenimento del covid-19.