Circolo Scherma Terni, trionfo Sbarzella nella prova nazionale

Immediato trionfo per il Circolo Scherma Terni nella giornata inaugurale della prima prova nazionale di qualificazione – cadetti e giovani – grazie ad Eleonora Sbarzella: ha concluso la sfida davanti a tutte nell’evento che ha coinvolto complessivamente 145 spadiste.

Il trionfo

L’atleta ternana è seguita dal maestro Daniele Anile ed è riuscita a conquistare la vittoria battendo in finale Martina Guerrieri della Scherma Lazio Ariccia con il punteggio di 15-4. «Sono molto felice per Eleonora. Questo risultato conferma la sua determinazione in pedana. Si merita di essere a questi livelli», il commento del tecnico. Per quel che concerne le altre atlete c’è il 18° posto di Vittoria Spina, quindi Sofia Liberati (50°), Sofia Agnese Amori (133°) e Giulia Sugoni (135°).