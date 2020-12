Città Salute Terni ed ex palazzo sanità: i nodi Usl che bloccano

di S.F.

Il nuovo ospedale unico Narni-Amelia, la ‘Città della Salute’ di Terni – da quanto tempo se ne parla senza passaggi concreti? – e l’ex palazzo provinciale della sanità. L’edilizia sanitaria sul territorio ternano non è il massimo, anzi, e lo sanno bene anche i commissari straordinari del ‘Santa Maria’ Pasquale Chiarelli e della Usl Umbria 2 Massimo De Fino: lunedì mattina nelle oltre tre ore della II° commissione consiliare si è parlato anche di questo, con tanto di aggiornamenti sui vari progetti. C’è un intreccio mica male da risolvere e, a giudicare dalle parole del 60enne di Sabaudia, anche un possibile cambio in vista a livello di intenzioni.

‘CITTÀ DELLA SALUTE’ SEMPRE AL PALO: «VALUTIAMO ALTERNATIVE». LA STORIA

NOVEMBRE 2017, LA CHANCE INAIL

L’impegno economico che non basta

De Fino ha parlato di «impennata» nel progetto di realizzazione della struttura comprensoriale di Narni-Amelia (sarebbe anche ora, ndr), ma poi ha spostato il mirino sul ternano. Perché di certo i problemi non mancano, in primis per il ‘famoso’ progetto legato alla Città della Salute del quale non si vede la luce. Il motivo lo ha spiegato il commissario straordinario – il 31 dicembre scade il mandato – della Usl Umbria 2: «Ritengo che sia necessario prevedere – la risposta ad un input del consigliere Pd Francesco Filipponi – qualcosa di importante anche su Terni. Ma nei miei bilanci non trovo impegni economici a riguardo. Anzì, a dire il vero ne risulta uno da 5 milioni per la Città della Salute’ ma chiaramente sono insufficienti». Bocciata una delle alternative tirata in ballo nel 2017: «La proposta riguardante l’Inail non la condivido perché il terreno è dell’azienda e dovremmo passarlo a loro per la costruzione. E poi pagare un fitto a vita». Non piace la faccenda: «Conviene investire fondi Usl e costruirla dove è possibile». E anche qui ennesimo punto interrogativo.

AREA EX SIM, FATISCENZA E RIFIUTI

EX PALAZZO SANITÀ, A VUOTO I TENTATIVI DI ALIENAZIONE

L’intreccio con l’ex palazzo provinciale della sanità

Finora si è sempre parlato di una Città della Salute nello spazio esistente tra l’ospedale di Terni e viale Trieste, con tanto di progetti e rendering: «Mi sono un po’ ‘raffreddato’ – le parole di De Fino – da questo punto di vista. Il terreno è nei pressi dell’azienda ‘Santa Maria’ e si deve decidere prima se ampliare la struttura esistente oppure procedere con la ricostruzione. Allora a quel punto si potrebbe pensare a qualcosa di diverso». La seconda ragione riguarda l’ex palazzo provinciale della sanità: «Abbiamo cercato di venderlo – ha aggiunto – ma è andata deserta anche la terza asta. Potremmo averla come sede Usl per gli uffici amministrativi, lasciando in via Bramante la parte sanitaria e di integrazione con l’ospedale». Un rebus tutto da risolvere nonostante siano trascorsi un bel po’ di anni.