Clamoroso al Curi, l’umbro Brunori Sandri nel finale segna il 3-3. Vittoria sfumata

Tutto sembrava promettere un grande pomeriggio per il Perugia. All’86’ invece Brunori di testa batte Gori e segna il gol del 3-3. Non esulta lui come non lo fanno i grifoni che nel secondo tempo soffrono il Palermo concedendo però pochissime occasioni. In meno di un quarto d’ora gli uomini di Castori si erano portati in doppio vantaggio con la rete di Di Serio, che aveva approfittato di una disattenzione della difesa rosanero su una rimessa laterale, e con Casasola che aveva trasformato il rigore guadagnato da Lisi. Gli uomini di Corini hanno accorciato le distanze al 23′ con Marconi che ha incornato sugli sviluppi di una punizione battuta da Valente. Tante le parate di Pigliacelli ma Olivieri segna il 3-1 con una grandissima azione duettando con Di Serio. Il secondo tempo si apre con il 3-2 firmato da Valente con il tocco di Santoro che beffa Gori e si chiude con la rete di Brunori dopo un secondo tempo giocato ad alti ritmi dai siciliani. Un’occasione persa per il Perugia che poteva fare un balzo importante in classifica.