di Giuseppe Rogari

Presidente associazione L’Astrolabio

Collescipoli uno dei borghi piu’ belli d’Italia? Bello ma purtroppo non corrisponde alla realtà’! Se vediamo le azioni intraprese dopo questa pregevole iniziativa da parte dell’amministrazione comunale, c’è da domandarsi come può diventarlo. Nulla è stato fatto per la regolamentazione del traffico all’interno del centro storico, niente per quanto riguarda il contrasto all’abusivismo edilizio, nessuna opera di risanamento delle mura, zero assoluto per l’arredo urbano ( anzi quello esistente viene devastato dalle auto).

MARZO 2023, PARCO DELLA MELORIA: STESSA STORIA

In questi giorni a Collescipoli l’argomento che tiene banco è il disappunto di come sono tenuti i giardini del borgo, luoghi dove anziani e bambini passano molto del loro tempi. Ricordiamo che per il triennio 2024/2027 non sono previsti interventi da parte del Comune di Terni per i giardini di Collescipoli.

L’INTITOLAZIONE DEI GIARDINI A LUCIO DALLA NEL 2022

In questi giorni ci sono messi anche i soliti vandali, che non si sono limitati a riempire i cestini con i rifiuti urbani, ma hanno anche devastato una panchina nei giardini di via Quinto Granati. Ricordiamo che questo giardino ha gran parte dei giochi rotti e solo l’altalena è funzionante grazie all’intervento di alcuni nonni, che insieme ai Volontari per Collescipoli hanno piu’ volte pulito il parco, trattato le panchine con impregnante, verniciato e risanato la fontanella. Il fenomeno del vandalismo purtroppo sta diventando preoccupante, quindi chiediamo l’amministrazione di rafforzare la sezione distaccata dei vigili.

«A COLLESCIPOLI SITUAZIONE FUORI CONTROLLO»

Per quanto riguarda gli altri due giardini dobbiamo constatare che la situazione è ancora peggiore. Entrambi sono stati affidati ad un’associazione con un patto di collaborazione, ma risultati non se ne sono visti. Il parco della Meloria è stato soprannominato della Malora. Impianto d’illuminazione a terra non funzionante, come quello d’irrigazione, strutture in legno non trattate con l’impregnante, staccionata in parte distrutta (vedasi vandali), ringhiera arrugginita, inoltre le mura sono interamente coperte da erbe infestanti.

L’unico giardino recuperato è quello della ‘villetta’ grazie ai fondi del Gal, ma è privo di giochi per i bambini, in verita’ è rimasto un vecchio cavallino: rotto! Vista questa situazione molte mamme sono costrette a recarsi nei giardini pubblici di Terni dove almeno i propri bambini possono giocare. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire al più presto, affinchè i bambini e gli anziani di Collescipoli abbiano gli stessi diritti di quelli di Terni.