Sos per il parco Meloria di Collescipoli: «Degrado. Strapparlo all’abbandono»

Se c’è una frazione di Terni dove non mancano le polemiche è di certo Collescipoli. Ora ci risiamo, questa volta il mirino – non la prima volta in realtà – riguarda il parco della Meloria.

La problematica

A palazzo Spada è stata fatta notare «erba alta, incuria, steccionata in legno abbattuta, impianto luci a terra spento da anni, due sedute divelte e le restanti in totale stato di degrado. Non sappiamo bene, come cittadini, chi deve intervenire a sistemare questo luogo bellissimo. Fino all’anno scorso eravamo a conoscenza, come cittadini, che esisteva un patto di collaborazione da voi remunerato, con la Pro Loco di Collescipoli per la gestione, la pulizia e quant’altro del parco in oggetto. Ma stante le attuali condizioni, immaginiamo che quel patto di collaborazione sia scaduto e non è stato rinnovato» (c’è una determina del novembre 2022 sul tema, si è andati avanti, ndr). Da qui la richiesta su cosa possono fare i volontari collescipolani o i responsabili dell’associazione L’Astrolabio per «ridonare dignità al parco». C’è altro.

I lavori nel borgo

I cittadini fanno notare che da oltre un anno si è in attesa della ripresa dei lavori che riguardano via Pizzutella e spiazzo de Sole: «Sappiamo, a detta dei vostri uffici tecnici del settore strade, che l’amministrazione comunale ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Umbria per realizzare le restanti strade del paese degradate. Spero possiate agire per trovare quanto prima, una soluzione per il parco della Meloria, per strapparlo da questo stato di abbandono».