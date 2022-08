Collestatte Terni, ex scuola ‘La Pinetina’: il tour tra amarcord e degrado

Condividi questo articolo su

















di S.F.

Magari non tutti ne sono al corrente. A Terni, tra le tante strutture abbandonate che il Comune ha nel piano delle alienazioni da oltre un decennio, ce n’è una che è davvero un peccato vedere in condizioni più che nefaste considerando la posizione e la natura circostante: si tratta dell’ex scuola elementare e secondaria di I grado denominata all’epoca ‘La Pinetina’, ben nascosta lungo la strada statale Valnerina ed a poco più di 600 metri in linea d’aria dalla cascata delle Marmore. All’interno ci sono ancora manifesti legati a vecchie elezioni, d’altronde fu utilizzata anche come sezione elettorale numero 116.

La difficile alienazione

Il 30 marzo 2009 fu variata la destinazione d’uso della struttura e nel 2010 – riportiamo il link della Gazzetta ufficiale – andò a vuoto uno dei primi tentativi di alienazione per un prezzo base di 403 mila euro. Utilizzo possibile? Attrezzature di interesse comune. Dopo oltre un decennio la valutazione è scesa di un bel po’, seppur sia ancora elevate: 295 mila euro con previsione di vendita da parte di palazzo Spada prevista per il 2023. Più che complicato pensare che possa concretizzarsi la cosa. E pensare che a pochi passi c’è una nota attività di ristorazione e, poco distante, centinaia di turisti in visita alla cascata. Chissà se potrà mai avere un nuovo impiego.