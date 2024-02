Colpisce il padre con una brocca di vetro: arrestato per tentato omicidio

Un 39enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato sabato dalla polizia di Stato di Perugia per il tentato omicidio del padre. I fatti sono accaduti in un’abitazione di Perugia, dove gli agenti della squadra Volante si sono portati a seguito della richiesta di intervento. Lì hanno trovato il 39enne, con ancora in meno un frammento di una brocca di vetro andata in frantumi, e il padre anziano, ferito gravemente. Dopo aver bloccato l’aggressore, i poliziotti hanno chiesto l’intervento del 118 per soccorrere il padre, trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Secondo quanto ricostruito, il 39enne – affetto da alcuni problemi di salute – si è scagliato contro il genitore durante una lite per motivi banali, colpendolo più volte alla testa e al corpo con la brocca di vetro, poi frantumatasi. Ad evitare il peggio è stata la moglie della vittima e madre del 39enne, accorsa per fermare la furia del figlio e che ha chiesto aiuto al numero di emergenza. Condotto in questura, il 39enne è stato poi arrestato per tentato omicidio aggravato e ristretto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

