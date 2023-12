Comune Terni, affari istituzionali/generali: sei uffici, un interim e accorpamenti

di S.F.

«Occorre rimodulare le competenze dei singoli uffici – e correlati incarichi – al fine di sopperire al venir meno di una posizione organizzativa alla quale era assegnato l’ufficio relazioni e comunicazioni per i cittadini/Europe Direct – controllo sulla qualità dei servizi – comunicazione sindaco e giunta comunale» e «sopperire alle carenze che si sono medio tempore determinate in organico, conferendo un incarico ad interim». Queste le principali novità legate alla nuova micro organizzazione di una delle direzioni più rilevante del Comune di Terni, vale a dire quella legata agli affari istituzionali e generali. Il documento, firmato in giornata e rivisto rispetto a quello già perfezionato di recente, non fa altro che ‘fotografare’ ciò che sta già accadendo da tempo.

AGOSTO 2023, L’ANAGRAFE SALUTA LA PO CHIERUZZI

I sei uffici e l’avvocatura

Ci ha pensato il dirigente Cataldo Renato Bernocco a firmare il documento. Gli uffici sono sei: Gabinetto del sindaco/supporto giuridico amministrativo, appalti gare/acquisti/assicurazioni, segreteria generale/organismi istituzionali/servizi statistici, comunicazione sindaco/giunta comunale/consiglio comunale/relazioni e comunicazioni per i cittadini/controllo sulla qualità dei servizi, ufficio servizi di elettorale e servizi di anagrafe/stato civile. Bene, le novità? C’è l’incarico ad interim per la PO Claudio Filena dopo il pensionamento estivo di Maria Teresa Chieruzzi. Aveva già quella per l’elettorale. Le altre posizioni organizzative sono Simona Coccetta e Sebastiano Pasero, mentre Luca Tabarrini mantiene l’alta professionalità. In ogni caso tutto potrà essere modificato dopo l’attesa riorganizzazione del numero e della collocazione delle elevate qualificazioni tra i dipendenti.

OTTOBRE 2023, LA PRIMA MICRO DELLA NUOVA AREA OPERATIVA COMPLESSA

L’accorpamento per la comunicazione e l’avvocatura

La direzione rispetto al passato ha dunque perso una posizione organizzativa. Conseguenza? «Le competenze afferenti l’ufficio relazioni e comunicazioni per i cittadini/Europe Direct-controllo sulla qualità dei servizi-comunicazione sindaco e giunta comunale, con il relativo personale, sono accorpati all’ufficio comunicazione consiglio comunale». Per quel che concerne l’avvocatura comunale – si parla dei funzionari Paolo Gennaro e Francesco Silvi – resta la piena autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale/tecnico nonché l’attività professionale «senza vincoli di subordinazione né di gerarchia funzionale rispetto all’apparato amministrativo». Per loro ci sono a supporto Serenella Fabi e Monica Verbena.