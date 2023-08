L’anagrafe del Comune di Terni saluta un ‘pezzo da 90’. Maria Teresa Chieruzzi va in pensione

di S.F.

Emozioni, ricordi e saluti in Comune a Terni. Dopo la posizione organizzativa dell’ufficio viabilità Angelo Porchetti – la comandante Gioconda Sassi sta per ultimare i colloqui per il sostituto -, c’è un’altra funzionaria ‘storica’ di palazzo Spada che da martedì si sta godendo la giusta pensione: si tratta di Maria Teresa Chieruzzi, attiva in seno all’amministrazione dal 1990 e da svariati anni a capo dei servizi anagrafe e di Stato civile, assegnata e confermata nel corso del tempo. Per lei l’ultima timbratura ha rappresentato un momento speciale: «Ho sempre cercato di raggiungere il giusto compromesso fra il benessere lavorativo dei colleghi e il miglioramento del servizio al cittadino», ci tiene a sottolineare. «Un bel percorso. I servizi demografici negli ultimi hanno subito un’innovazione profonda e abbiamo fatto in modo di stare al passo con i tempi, Terni è tra i primi Comuni ad essere entrato nell’anagrafe nazionale». Ora parte una nuova vita per lei, in bocca al lupo!