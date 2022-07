Assestamento bilancio Comune Terni, c’è l’ok. Con emendamento legato alle bollette

Ci sono volute tre appuntamenti – i primi due saltati per la mancanza del numero legale – ma alla fine è arrivata l’approvazione dell’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri del Comune di Terni. Il semaforo verde c’è stato venerdì mattina con 19 favorevoli, 7 contrari ed 1 astenuto. C’è l’ok ad un emendamento firmato dalle minoranze relativo alla creazione di un fondo straordinario di 25 mila euro per le famiglie con Isee basso che hanno difficoltà a pagare le bollette.

L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO: I DETTAGLI

Questa volta tutto liscio. Con maxi interruzione

Alle 9.30 il via, quindi l’immediata interruzione per la valutazione dell’emendamento preparato dal gruppo Pd e poi firmato da M5S, Senso Civico, Terni Immagina e Gruppo Misto (Valdimiro Orsini): un’ora e quindici minuti di stop per avere i pareri favorevoli dei dirigenti Grazia Marcucci (attività finanziarie), Donatella Accardo (welfare) e Piero Giorgini (lavori pubblici), quindi l’approvazione all’unanimità e le dichiarazioni di voto. Storia chiusa. Le variazioni di previsione 2022-2024 hanno un importo complessivo da oltre 37,5 milioni di euro.

MANCA IL NUMERO LEGALE, SALTA LA DISCUSSIONE

L’emendamento

«L’atto emendativo – spiega il capogruppo Dem Francesco Filipponi – ha avuto tutti i pareri tecnici e contabile positivi. L’emendamento prevede la creazione di un fondo straordinario di 25 mila euro per i distacchi delle utenze avvenuti o a rischio imminente. I fondi necessari verranno recuperati dall’aumento dei fondi del progetto speciale cimiteri, per il recupero delle tombe abbandonate nei cimiteri periferici. Un emendamento che riteniamo essere fondamentale in un periodo molto difficile». Sull’anticipazione di tesoreria 2017 il confronto politico proseguirà nei prossimi mesi.