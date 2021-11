Concorso polizia Locale Terni, 17 ammessi alla fase conclusiva

di S.F.

Non siamo ai livelli del maxi ‘taglio’ – avanti in 2 su 163 – del concorso pubblico per i quattro coordinatori contabili, ma comunque lo stop è arrivato per diversi candidati. Sono 17 le persone ammesse allo step decisivo per la copertura di 18 posti di istruttori di vigilanza – categoria C – a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Terni: l’esito c’è a poco più di tre settimane dallo svolgimento della prova scritta, andata in atto il 26 ottobre scorso. Da ricordare che le istanze complessive erano state oltre 535. Si entra così nella fase conclusiva dell’iter avviato a gennaio.

Di chi si tratta

Alla prova orale accedono quattordici uomini e tre donne: si tratta – in ordine alfabetico – di Francesco Bocchini, Alice Bovesecchi, Agostino Criscuolo, Fabio Del Papa, Ivan Di Marco, Ivan Giubilei, Matteo Iezzi, Isabella Laudi, Vanessa Lucarini, Riccardo Marchetti, Leonardo Maroni, Francesco Onofri, Vittorio Sbordone, Tiziano Scarponi, Paolo Scatteia, Francesco Spinelli e Gabriele Tisba. Gli ammessi allo scritto erano stati 84: a giudicarli è la commissione esaminatrice composta dalla comandante della polizia Locale di Terni Gioconda Sassi, la dirigente Donatella Accardo e il numero uno della polizia Locale di Rocca di Papa, Gabriele Di Bella.