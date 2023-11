Terni, concorso 4 operatori: De Monte 1°. Ok anche Santarelli, Di Mario e Menichelli

di S.F.

Francesco De Monte 1°, poi a seguire Marco Santarelli, Gianluca Di Mario e Nicola Menichelli, quest’ultimo dentro con riserva di legge (previsto per i volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito e militari volontari delle forze armate). Sono i quattro – difficile pensare che non accettino – candidati che sono pronti ad entrare a tempo pieno ed indeterminato in Comune a Terni: pubblicata la graduatoria per i posti da operatori esperti-tecnici. Il primo degli esclusi – allo stato attuale – è Alessandro Bobbi. A giudicare ci ha pensato la commissione esaminatrice composta dal presidente Cataldo Renato Bernocco (il dirigente agli affari istituzionali-capo di Gabinetto del sindaco), il funzionario Federico Nannurelli, la collega Francesca De Merulis ed il segretario Stefano Carloni. Si attendono a stretto giro le determine per l’effettiva assunzione.

I 24 IDONEI DOPO LA PROVA PRATICA

GLI AMMESSI AL CONCORSO ERANO STATI 55