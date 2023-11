Comune Terni, operatori esperti: sono 24 gli idonei per le 4 assunzioni

di S.F.

Chiuso il cerchio, ora si assume. Nel primo pomeriggio di giovedì sono stati pubblicati i voti – prova orale – per il concorso del Comune di Terni utile all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro operatori esperti tecnici: gli idonei sono 24 rispetto ai 31 che avevano superato il ‘taglio’ in seguito alla prova pratica alla scuola edile.

GLI AMMESSI AL CONCORSO ERANO STATI 55

Ci sono quattro 29

In quattro hanno riportato il voto più alto di sessione: c’è il 29 per Luca Alicata, Giacomo Bianchetti, Daniele Fagiani e Nicola Menichelli. A seguire Alessandro Bobbi, Andrea Brizi, Francesco De Monte, Gianluca Di Mario ed Enrico Martini (28), Daniele Ciarmatori, Daniele Cori, Luca Grilli, Domenico Peruzzi e Marco Santarelli (27), Roberto Melchiorri (26), Antonello De Nigro, Edmir Thikaxhija (25), Antonio Alfiniti e Mauro Michelangeli (24), Daniele Gasperoni e Marco Marsilio (22), Patrizio Bianchi, Claudio Menichelli e Federico Stentella (21). Firmano il presidente della commissione esaminatrice Cataldo Renato Bernocco, i componenti Federico Nannurelli, Francesca De Merulis e il segretario Stefano Carloni. Palla al dirigente Claudio Carbone per le assunzioni.