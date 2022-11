Terni, è una donna a vincere il concorso per l’unico posto da coordinatore contabile

Era stata l’unica a prendere il voto massimo (30) alla prova orale di venerdì 18 novembre. Ed è lei a ‘vincere’ il concorso del Comune di Terni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in qualità di coordinatore contabile di categoria D: Fiorenza Pagliari termina la procedura davanti a Federico Teodori e Roberto Pettorossi. A concludere la lista degli idonei sono Vanessa Lucentini, Francesca Masciopinto, Daniele Liti, Alessandra Pascale, Valeria Ferraldeschi e Mattia Dottori. Molti di loro hanno partecipato anche ai concorsi Pnrr e soprattutto quello per gli istruttori amministrativi contabili; in quest’ultimo caso la graduatoria non è ancora pubblica. La commissione esaminatrice ha visto impegnati la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci, la collega agli affari istituzionali Emanuela De Vincenzi, il dirigente Arpam Luca Santoni e il funzionario tecnico Andrea Giuseppe Stentella.

L’ESITO DELL’ORALE DEL 18 NOVEMBRE: 9 IDONEI

LA PROVA SCRITTA DI FINE OTTOBRE