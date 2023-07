Terni, in 5 non inviano bilancio 2022: ‘taglio’ da consolidamento. Anche il Ceffas

di S.F.

L’argomento è tecnico ma le curiosità non mancano. Si parla – è un classico passaggio amministrativo che c’è tutti gli anni – dell’individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per l’esecizio 2022 riguardante il bilancio consolidato 2022 del Comune di Terni: la novità principale riguarda Asm per la nota vicenda dell’aggregazione societaria. Ci sono cinque esclusioni per mancato invio di documenti.

Asm e percentuali

Il documento si ‘ferma’ al 2022 e dunque – nel contempo c’è stato il secondo closing – per quel che concerne Asm la partecipazione diretta del Comune nell’ambito del gruppo di amministrazione pubblica è fissata al 62,1%, la percentuale post prima tranche dell’aumento capitale. Le altre tre sono Terni Reti (100%), FarmaciaTerni (100%), Atc Servizi Spa in liquidazione (44,16%), Sii (18,92%), PuntoZero (3,27%), Sviluppumbria (2,43%) e Umbria Tpl e Mobilità (8,01%). Le indirette? GreenAsm (31,05%), Umbria Energy (31,05%), Umbria Distribuzione Gas (24,84%), Sii (1,86%), Umbriadue (61,73%) e Ferrocart (37,26%), tutte coinvolte nell’iter Asm. In ogni caso, anche su questo fronte, sono numero da aggiornare in quanto fanno riferimento al primo closing. «L’ultimazione dell’operazione de qua produrrà una modifica dell’assetto proprietario di Asm la cui precisa entità sarà definitivamente quantificabile all’esito della fase attuativa e sarà recepita dal consiglio comunale nel corso del 2023 mediante un’ulteriore deliberazione di consiglio», viene specificato. «La società indiretta Orvieto Ambiente srl non era stata ancora costituita al 31 dicembre 2022, pertanto viene esclusa sia dal Gap che dal perimetro di consolidamento».

Le esclusioni per mancato invio bilancio

Tutti le partecipate incluse nell’elenco del perimetro di consolidamento dovranno inviare la trasmissione dei bilanci di esercizio entro il 14 agosto 2023. In cinque sono esclusi per non aver fornito riscontro alle note comunali del 13 giugno e del 12 luglio scorso: si tratta di fondazione Ceffas, fondazione Casagrande, Ente Cantamaggio Ternano, Seu e Icsim. In sostanza non hanno inviato il bilancio 2022 e dunque niente da fare. Altri sono stati ‘tagliati’ per irrilevanza dei parametri (ad esempio Umbria Film Commission e fondazione Secci), come accade tutti gli anni. Questioni tecniche.