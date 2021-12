Impianto sportivo San Carlo a Terni: tempo di verifiche

di S.F.

L’avviso pubblico è scaduto il 22 novembre ed ora è tempo di verifiche. È una la busta arrivata al Pentagono per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo di San Carlo, in stato di abbandono da anni e in condizioni di degrado: giovedì mattina al Pentagono appnntamento numero uno per la commissione esaminatrice nominata di recente per seguire l’iter.

Le proposte

Si tratta di una proposta progettuale per la concessione in uso e gestione per un periodo minimo di dieci anni che, con l’aumento dell’investimento previsto, può arrivare fino ad un massimo di venti. Tempo di primo check – in origina la seduta era prevista alle 8.30, ma la dirigente Emanuela Barbon è stata ‘precettata’ dal sindaco Leonardo Latini e dunque è tutto slittato a metà mattinata – per la commissione composta dalla stessa Barbon in qualità di presidente, la funzionaria Sandra Proietti Divi e il collega Fausto Ottaviani, numero uno dell’ufficio sport del Comune. Con loro per il ruolo di segretario Alessandro Maltinti. Valore della concessione? «Impianto privo di rilevanza economica», viene specificato nel capitolato. Come detto la durata è variabile: l’esborso dell’affidatario può essere compreso tra i 15 mila e oltre i 75 mila.

L’estensione e la gestione non imprenditoriale

La struttura si estende su una superficie di oltre 11 mila metri quadrati e coinvolte una palazzina spogliatoi, servizi con struttura in muratura, un’area coperta di 150 metri quadrati, un campo da calcio in terra battuta, un altro polivalente in cemento, uno da bocce e giardini pubblici. Il tutto per 200 euro l’anno: «L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. L’area e l’impianto sportivo in concessione dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione», si puntualizza. Vedremo se sarà la volta giusta.