Comune Terni: tocca a Nichinonni ‘gestire’ il personale. «Modifiche? Vediamo» – Video

Personale, organizzazione, rapporti con la fondazione Carit ed altri enti di sussidiarietà, Protezione civile, innovazione, Ict, digitalizzazione, Smart city. Sono le deleghe in mano a Lucio Nichinonni, uno degli assessori della giunta Bandecchi: anche per lui primi incontri in vista con i dirigenti del ramo per tracciare la roadmap.

