Comune Terni, Pnrr: la PO Marta Frittella referente per la direzione ambiente

Si accelera per il Pnrr – d’altronde le tempistiche sono ristrette per l’avvio dei lavori – ed al Pentagono si mette mano alla macchina comunale con l’istituzione dei singoli uffici per direzione e l’aggiornamento generale in seguito alle recenti assunzioni. Dopo i lavori pubblici, tocca all’area tecnica guidata dal dirigente Paolo Grigioni: sarà una delle due posizioni organizzative all’Ambiente, l’ingegnere Marta Frittella (si occupa di igiene e sanità pubblica in materia ambientale), la referente del nuovo ufficio gestione processi Pnrr e fondi strutturali. Con lei Mattia Dottori (funzionario amministrativo di categoria D) e Giorgio Cantabene (istruttore amministrativo C). C’è dunque la revisione della micro-organizzazione, anche tenendo in considerazione «le ulteriori nuove attività afferenti alla direzione e in particolare gli interventi di attuazione del nuovo piano regionale della qualità e del nuovo accordo di programma; l’incremento degli interventi di bonifica di siti contaminati per effetto della assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, gli interventi di progettazione di verde pubblico e riqualificazione ambientale ed i progetti di sostituzione dei mezzi adibiti al Tpl Hydra e Life3H)». L’altra PO è l’ingegnere Giorgia Imerigo.

