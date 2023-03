Comune Terni, lavori pubblici: novità ufficio processi Pnrr

di S.F.

Novità nell’ambito delle direzioni del Comune di Terni. In questo caso quella per lavori pubblici e manutenzioni: c’è il via libera all’istituzione di un nuovo ufficio di particolare rilevanza considerando il periodo storico.

Ufficio Pnrr

Motivo? Viene specificato che «si rende necessario, per funzionalità organizzative, istituire l’ufficio sotto la responsabilità del dirigente, denominato ‘Gestione processi Pnrr e fondi strutturali’» e procedere con l’assegnazione dei tre dipendenti a tempo pieno e determinato assunti proprio per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si occuperanno di mansioni specialistiche «in attività di ricerca, studio, acquisizione, elaborazione e monitoraggio dati in funzione della predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’Ente inerenti i progetti e la gestione dei fondi strutturali». Dovranno giocoforza operare in sinergia con le direzioni ambiente, polizia Locale-Mobilità, attività finanziarie e affari istituzionali.

Chi se ne occupa: molte donne

La referente dell’ufficio sarà l’istruttrice geometra di categoria C Cinzia Sabina. Con lei i tre recenti ingressi: si tratta di Vanessa Lucentini, Grazia Todini (entrambe coordinatrici contabili D) e Debora Loiacono (amministratrice contabile C); per quel che concerne l’unità operativa espropri e ricerca/attivazione fonti di finanziamento a supporto degli uffici ci sono la responsabile Marina Bruschini (funzionaria amministrativa D) e Maurizio D’Amato (istruttore tecnico C). In termini generali sono confermate i due incarichi di alta professionalità per Federico Nannurelli e Leonardo Donati.