Terni, si riorganizza la polizia Locale: «Soltanto due posizioni di EQ»

di S.F.

Girandola di modifiche in Comune dopo l’ultimo modello organizzativo approvato e il via libera alle nuove posizioni di elevata qualificazione – i bandi sono stati lanciati, incarichi triennali validi dal 1° maggio – con relative pesature. I dirigenti hanno firmato l’aggiornamento delle micro-organizzazioni e una di quelle più complesse non poteva che riguardare la polizia Locale: come noto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un ‘taglio’ tra le ex posizioni organizzative.

LA NUOVA MICRO-ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE – DOCUMENTO (.PDF)

DALLA DAF SOS PERSONALE: «SCARSE UNITÀ RISPETTO AI CARICHI»

Attesa per i rinforzi

Il tema è sempre il solito e vale per tutte le direzioni, la coperta corta per il personale (in tal senso la dirigente Grazia Marcucci lo ha messo nero su bianco in modo esteso) con il decremento che prosegue in modo costante da ormai un decennio. La polizia Locale sarà a breve rinforzata con un bel po’ dipendenti a tempo indeterminato (20 istruttori di vigilanza e 2 funzionari), fatto sta che – quantomeno a giudicare dall’atto – qualcosa non è andato come sperato: «La giunta comunale ha aggiornato il modello organizzativo dell’Ente e che con dgc 84 del 3 aprile 2024 sono stati individuati gli incarichi di elevata qualificazione per ogni singola direzione dell’Ente sulla base degli atti di macro organizzazione approvati e graduazione degli stessi». Come? «Assegnando soltanto 2 posizioni di EQ in luogo delle precedenti 3 PO». Quel ‘soltanto’ è abbastanza indicativo in linea di massima.

IN ARRIVO DUE FUNZIONARI DI VIGILANZA: LA COMMISSIONE

222 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER I 20 ISTRUTTORI DI VIGILANZA

Micro-organizzazione

In sostanza, come di consueto in questi casi, la dirigente e comandante della polizia Locale Gioconda Sassi ha specificato – sulla base delle recenti novità – le funzioni, le competenze della riconfigurata direzione, le risorse umane assegnate ai vari uffici e le unità operative. Le due posizioni di maggior rilievo (EQ) restano al momento i tenenti Manuela Schibeci e Gilberto Morelli, dal 1° maggio si vedrà. Saranno a capo dell’ufficio affari generali/procedimenti sanzionatori e dell’ufficio radiomobile/servizi territoriali e decentrati. I coordinatori di vigilanza – qui è possibile leggere le varie unità – sono Franco Colarieti, Caterina Massarini, Luca Brunelli, Stefano Cari, David Rugeri, Danila Camaiani, Giuliana Monti, Luca Melchiorri, Rolando Blasi e Nadia Stentella. Il personale indisponibile è lo stesso da anni: si tratta dell’istruttore di vigilanza Desirèe Marchetti (aspettativa sindacale) e il coordinatore di vigilanza Fabrizio Pacifici (in aspettativa).