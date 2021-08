Con lo scooter sbatte contro un’auto: 15enne in terapia intensiva

Dopo il caso del piccolo Niccolò, il ragazzino morto a Ponte Valleceppi (nella giornata di domenica arriveranno i primi responsi dall’autopsia mentre resta indagato l’autista del mezzo; ndr), un altro dramma sfiorato a Deruta, dove due ragazzini minorenni sono rimasti coinvolto in un incidente mentre erano a bordo di uno scooter.

Ricoverato in terapia intensiva

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì – lo riporta il Corriere dell’Umbria – quando il mezzo su cui viaggiavano i due minorenni si è scontrato con un auto. Ad avere la peggio un 15enne, che ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Meno gravi, per fortuna, le conseguenze per l’altro ragazzo, che se l’è cavata con una settimana di prognosi. Indagano i carabinieri.