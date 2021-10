Condannato per la rapina a Ferentillo: assolto in appello

La condanna – tre anni di reclusione e 800 euro di multa – risale al giugno del 2019, quando un cittadino romeno residente a Montefranco, che oggi ha 32 anni, era stato giudicato dal tribunale di Terni in composizione collegiale. Una decisione che la corte d’appello di Perugia ha ribaltato lunedì, assolvendo il 32enne assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli. L’uomo era accusato di aver rapinato, nell’aprile del 2014, un connazionale che risiedeva a Ferentillo. Con la complicità di un coinquilino della vittima, secondo gli inquirenti, era entrato in casa ed aveva aggredito il connazionale, picchiandolo e portandosi via mille euro in contanti, un telefono ed un televisore. Una lettura dei fatti ribaltata in appello dopo l’impugnazione da parte del suo legale difensore.

