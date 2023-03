Consultorio e immobili Sec, affidamenti per FarmaciaTerni e Terni Reti

di S.F..

Doppio affidamento dal Comune alle proprie partecipate in arrivo. Il focus è sul progetto Baby newsletter del welfare e – in questo caso non è una novità -la manutenzione degli immobili sede dei servizi educativi comunali: tutto in mano a FarmaciaTerni e Terni Reti.

TERNI RETI E MANUTENZIONE IMMOBILI SEC

BABY NEWSLETTER A TERNI

Di cosa si tratta

Per FarmaciaTerni – si tratta di un affidamento in house – si tratta di un esborso di poco inferiore ai 10 mila euro per la fornitura di beni da destinare al consultorio di Terni. Motivo? Presidi sanitari da mettere a disposizione delle mamme durante la gestazione e nei primi mesi del neonato/a. Tutto legato al progetto Baby newsletter. Più corposo invece il via libera – la questione dovrà passare per la commissione consiliare ed il consiglio – per Terni Reti: riguarda il servizio di facility management per la manutenzione degli immobili dei Sec della durata di undici mesi. Un passaggio del genere dal valore di 85 mila euro c’è già stato nel dicembre 2021. Ora si replica.