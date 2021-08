Coppa Italia, il Perugia fa paura al Genoa ma cade nel finale: 3-2

Nei primi 10 minuti un Perugia da stropicciarsi gli occhi mette alle corde il Genoa e lo beffa con due inserimenti che portano ai primi due gol, realizzati da Carretta al 2′ minuto (l’ex Ternana è abile a mettere dentro in tap-in dopo una respinta di Marchetti che rimpalla su un difensore dopo un doppio colpo di testa) e poi con Lisi al 10′, a chiusura della più classica azione da 3-5-2: cross di un esterno e chiusura dell’altro.

La partita cambia quando l’arbitro concede un rigore per mani di Burrai (dubbio, ma si può dare: mani a protezione del volto ma abbastanza alte) realizzato da Criscito e poi espelle Curato per fallo da ultimo uomo. Il Genoa pareggia nel finale di tempo con Hernani (incertezza di Chichizola), ma per tutta la ripresa non riesce a venire a capo di un Grifo tignoso e organizzato. Solo nel finale (all’84’) il gol di Kallon con un gran tiro a giro di sinistro. E Vano al 94′ per poco non realizzava il 3-3 di testa, ma la sua conclusione è finita fuori.

Genoa-Perugia 3-2

GENOA: Marchetti, Sabelli, Vanheusden (47′ st Serpe), Criscito, Biraschi, Ekuban (1′ st Kallon), Bianchi (1′ st Destro), Sturaro (1′ st Pandev), Hernani (10′ st Rovella), Badelj, Cambiaso. A disp.: Andrenacci (GK), Masiello, Melegoni, Behrami, Buksa, Portanova, Ozyborra. All. Ballardini

PERUGIA: Chichizola, Carretta (42′ pt Angella), Burrai, Murano (21′ st Vano), Dell’Orco (37′ st Righetti), Vanbaleghem, Curado, Falzerano (21′ st Rosi), Kouan (21′ st Santoro), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Gyabuaa, Melchiorri, Sounas, Manneh, Bianchimano. All. Alvini

ARBITRO: Rapuano di Rimini (Bresmes di Bergamo – Ceccon di Lovere) IV° ufficiale: Fiero di Pistoia – VAR: Banti di Livorno, AVAR: Raspolini di Livorno

RETI: 2′ pt Carretta, 11′ pt Lisi, 26′ pt (rig.) Criscito (G), 41′ pt Hernani (G), 42′ st Kallon (G)

NOTE: 39′ pt espulso Curado (P) per chiara occasione da rete. Ammonito Burrai, Dell’Orco, Biraschi, Vanbaleghem, Pandev