Coppa Italia, l’ex Ternana Viola beffa il Perugia all’88’: Grifo ko 3-2 ed eliminato

Finisce subito l’avventura del Perugia in coppa Italia 2022-2023. Il Grifo non demerita, tutt’altro, ma è beffato in extremis da un calcio di punizione di Viola: il Cagliari vince 3-2 e avanza nella manifestazione.

Subito Cagliari, poi il Grifo reagisce

Pronti, via e il Cagliari passa grazie al primo angolo del match. Assist di Viola e Altare batte Gori per l’immediato 1-0 rossoblù. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Luvumbo, poi ecco il pareggio di Melchiorri poco dopo la mezz’ora: l’attaccante del Grifo gestisce bene un lancio dalle retrovie e in diagonale supera Radunović. Nella ripresa i ragazzi di Castori ribaltano il punteggio con Di Serio al minuto 66: ripartenza, prezioso di servizio di Melchiorri e colpo vincente dell’attaccante dei biancorossi. Le emozioni non mancano in Sardegna. Tredici minuti ed ecco il 2-2 di rigore a firma Lapadula dopo una trattenuta – utilizzato il Var – in area a danno di Luvumbo.

Legno Melchiorri, Viola per il 3-2

Melchiorri centra la traversa e Di Serio ha un’altra buona chance nel finale, ma il colpo definitivo è dell’ex Ternana Viola: all’88’ precisa punizione e niente da fare per Gori, è 3-2. Nei cinque minuti di recupero non accade nulla, il risultato finale premia il Cagliari. Per il Perugia ora c’è da pensare al debutto in campionato della prossima settimana sul campo del Palermo.

Tabellino

Cagliari (4-3-3): Radunović; Di Pardo (46′ Zappa), Altare, Goldaniga, Obert (73′ Carboni); Makoumbou, Viola, Lella (72′ Deiola); Pereiro (59′ Lapadula), Pavoletti (84′ Kourfalidis), Luvumbo. Allenatore: Fabio Liverani

Perugia (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Vulikić (81′ Angori), Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulić (90′ Vano), Lisi (64′ Di Serio), Righetti (64′ Paz); Kouan (90′ Ghion); Melchiorri. Allenatore: Fabrizio Castori

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti

Reti: 2′ Altare, 79′ Lapadula r., 88′ Viola (C); 31′ Melchiorri, 66′ Di Serio (P)

Recupero: 3; 5