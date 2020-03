Coronavirus, altri due morti a Perugia

Sale il numero delle persone che hanno perso la vita in Umbria a causa dell’epidemia Covid-19. Una donna di 81 anni ed un uomo di 60 sono morti all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Lo ha comunicato l’azienda ospedaliero nel pomeriggio di mercoledì.

EMERGENZA COVID-19 – UMBRIAON

IN UMBRIA 247 POSITIVI. I RICOVERATI SONO 75

Le vittime

Il 60enne residente a Città della Pieve «era stato il primo paziente risultato positivo, ricoverato il 2 marzo in malattie infettive e trasferito il giorno successi in terapia intensiva. La donna, residente a Perugia, era stata ricoverata presso la struttura di malattie infettive il 12 marzo e trasferita il 13 marzo in terapia intensiva. I sanitari hanno comunicato la triste notizia ai parenti subito dopo il decesso dei due pazienti. Anche il commissario straordinario Antonio Onnis, a nome della direzione e dell’intera comunità dei professionisti dell’ospedale, esprime sentimenti di condoglianze ai familiari e alle comunità di Città della Pieve e di Perugia». Il bilancio complessivo è ora di quattro deceduti sul territorio regionale.