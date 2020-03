Covid-19 Umbria: 247 positivi, 75 ricoverati

Dai dati aggiornati alla mezzanotte di martedì 17 marzo, 247 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre un altro paziente è deceduto: sale così a due il numero dei morti. I guariti al momento restano 4. Fra lunedì e martedì il numero dei casi umbri è salito di 50 unità (da 197 a 247) e quello dei ricoverati di 18 unità (da 57 a 75).

EMERGENZA COVID-19 – UMBRIAON

I ricoveri, terapie intensive

Dei 247 pazienti 9 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 164 e 74 in quella di Terni: sono ricoverati in 75 (3 di questi sono di fuori regione), di cui 53 nell’ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 75 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell’ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni.

Isolamento fiduciario domiciliare e tamponi

Le persone in osservazione sono 2.210: di questi, 1.549 sono nella provincia di Perugia e 661 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 di martedì 17 marzo, sono stati eseguiti 1.615 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 648 soggetti usciti dall’isolamento di cui 492 nella provincia di Perugia e 156 in quella di Terni.

Aggiornamento mercoledì, Terni e Orvieto

Circa la città di Terni, nella giornata di martedì il sindaco ha emesso una ordinanza per persona positiva al tampone, oltre alla proroga di un’altra precedente ordinanza. Al primo pomeriggio di mercoledì, sempre nel territorio del comune di Terni, risulta un nuovo caso di coronavirus. Ad Orvieto, invece, nella giornata di martedì c’è stata una nuova positività mentre nella giornata di mercoledì – al primo pomeriggio – i nuovi casi di Covid-19 sono tre.

I sindaci umbri: «Regolamentiamo gli orari delle attività aperte»

Così Anci Umbria in una nota: «Come sindaci dell’Umbria ci sentiamo in dovere di farci carico delle tantissime sollecitazioni che ci provengono quotidianamente da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei supermercati o delle attività di distribuzione di generi di prima necessità al servizio dei cittadini. Sappiamo benissimo di non poter agire direttamente, come magari vorremmo, ma il nostro ruolo e la nostra coscienza ci impongono di fare un appello al senso di responsabilità di tutti. In un periodo di emergenza, come quello che stiamo attraversando, noi sindaci dobbiamo saper tutelare anche chi da settimane sta garantendo, con il proprio lavoro, il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità. Per questo ci rendiamo disponibili ad un accordo complesso, così come è avvenuto in altre regioni italiane (ad esempio nel Lazio) che nel periodo di emergenza regolamenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, in modo da garantire il necessario riposo ed una vita normale anche a tutte le lavoratrici ed i lavoratori di supermercati ed attività di distribuzione di generi di prima necessità che dall’inizio di questo ‘periodo critico’ sono impegnati in prima linea».

Protesta a Terni

I commercianti di via Battisti, in particolare nella zona compresa fra l’incrocio con via della Vittoria e via Pietro Gori, lamentano carenze nella sanificazione della strada: «Abbiamo visto una foto diffusa dal Comune di un operatore intervenuto martedì su quegli spazi per sanificare. Ma vi assicuriamo che l’intervento è stato sin troppo limitato e breve, un passaggio così veloce che non ci sembra in linea con quanto ci attendiamo in termini di sanificazione degli spazi pubblici».

