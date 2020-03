Coronavirus, la Usl2 sospende visite e prestazioni non urgenti

Anche la Usl Umbria 2 – dopo l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni – sospende le visite ambulatoriali non urgenti. A comunicarlo, giovedì, il commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Massimo De Fino.

La missiva

«Stante la situazione determinata dalla emergenza Covid-19 – scrive De Fino – si rende necessario sospendere la esecuzione di tutte le visite ambulatoriali e le prestazioni diagnostiche non urgentu. Dovranno altresì essere eseguite solo le visite ambulatoriali e le prestazioni di diagnostica con classe priorità U (urgenti a 72 ore, ndR) e B (brevi a 10 giorni, ndR). Analogamente dovranno essere garantite le prestazioni ambulatoriali a favore dei pazienti oncologici, delle donne in stato di gravidanza, delle donne che hanno in corso percorsi di fecondazione assistita, delle gravi o gravissime disabilità, dializzati e ogni altra situazione ritenuta non procrastinabile. Contestualmente deve essere sospesa temporaneamente l’attività libero professionale intramuraria ricomprendendo anche quella allargata. Gli appuntamenti già definiti saranno ricalendarizzati una volta terminata l’emergenza coronavirus».