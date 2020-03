Coronavirus, Terni: ospedale ‘blindato’

L’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni per contenere e gestire la diffusione dell’infezione da coronavirus ha emanato alcune disposizioni che regolano e limitano gli accessi in ospedale.

Attività ambulatoriale temporaneamente sospesa

In riferimento al decreto del 9 marzo e alle disposizioni regionali, la direzione sanitaria ha disposto la sospensione fino a lunedì 16 marzo incluso di tutte le attività ambulatoriali, di day hospital e di preospedalizzazione fatta eccezione per quelle riguardanti le patologie oncologiche. Il backoffice dei poliambulatori avrà cura di ricontattare tutti gli utenti già prenotati per avvisarli telefonicamente del posticipo e per informarli che saranno richiamati non appena sarà possibile riprogrammare il nuovo appuntamento. Agli utenti che ne facessero richiesta, gli operatori degli sportelli cup potranno rilasciare un’attestazione dalla quale si evinca il rinvio della prestazione stessa.

Limitazione accessi in ospedale

Da mercoledì 11 marzo l’accesso in ospedale è consentito solo al personale dipendente, alle ditte convenzionate di servizi, ai pazienti previsti per il ricovero ordinario, in ogni caso sempre con un unico accompagnatore. Sarà consentito l’ingresso, di un solo visitatore per paziente, nel rispetto della procedura attualmente in essere e, comunque, compatibilmente con le esigenze del reparto. L’orario di accesso ai reparti ospedalieri è scaglionato come segue: dalle 11.30 alle 12.30 – dalle 18.30 alle 19.30 per piano terra (medicina d’urgenza, Obi, nefrologia, oncologia), piano primo (chirurgia digestiva, pediatria, Tin, chirurgia mininvasiva, week urologico), piano secondo (chirurgia generale, oculistica, Orl, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia maxillo-facciale, day surgery); dalle 12.30 alle 13.30 – dalle 19.30 alle 20.30 per piano terzo (ginecologia), piano quarto (ortopedia, Ldpa, neurologia, neurochirurgia, Ugca), piano quinto (clinica medica, geriatria, Mar, medicina interna), piano sesto (cardiologia, Utic, Tipo).

Restrizioni orarie previste anche per il reparto di rianimazione

Oltre gli orari di visita previsti non sarà consentita la permanenza in reparto e in ospedale e decadono nell’immediato i permessi eventualmente già rilasciati a qualsiasi titolo. Sarà consentito l’ingresso, sempre e comunque solo ad una persona alla volta, in caso di convocazione urgente da parte dei sanitari curanti (verificata dal personale della portineria) e comunque sempre dopo effettuazione della vincolante valutazione di pre-ingresso.

I questionari

L’azienda sottolinea che la portineria interna è diventata l’unico accesso all’ospedale con funzione di pre-triage (fatto salvo l’accesso protetto dedicato ai malati oncologici, per il quale è stato predisposta una postazione di triage a parte). In particolare ogni visitatore per poter entrare è tenuto a compilare un questionario di pre-ingresso per documentare i propri dati personali, data e orario di accesso, informazioni legate al quadro epidemiologico (se si è viaggiato in Cina, se si è transitato o sostato nelle aree ‘rosse’ o se si è stati a contatto con persone contagiate o in quarantena…). Siamo consapevoli che i tempi di accesso risulteranno inevitabilmente dilatati, ma tale misura è imprescindibile e si chiede a tutti la massima collaborazione. Resta inteso che se dal questionario di pre-ingresso l’utente non dovesse risultare idoneo all’accesso, l’utente non potrà entrare e sarà inviato al proprio domicilio segnalando il caso alla USL competente.